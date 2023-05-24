Для выпускников столичных школ запустили сервис по подбору вузов по результатам ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сервис, подбирающий вузы и факультеты по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), запустили на базе "Московской электронной школы" (МЭШ). Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

На пресс-конференции она уточнила, что модель сервиса строится на среднем балле по экзаменам, который необходим для поступления на каждый ведущий факультет столичных вузов. По словам Раковой, сейчас выпускники могут сравнить баллы, набранные на пробном ЕГЭ, с теми, что необходимы для поступления на выбранный факультет.

23 мая Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице подготовлено все необходимое для проведения ЕГЭ. Более 88 тысяч школьников и выпускников прошлых лет смогут сдать экзамены в максимально благоприятных условиях.

Он отметил, что на базе школ будут работать 364 пункта проведения ЕГЭ и еще семь пунктов были организованы в столичных больницах для тех, кто проходит там лечение. Во всех пунктах установлены системы видеонаблюдения – во время экзаменов будут вестись онлайн-трансляции. Контролировать проведение экзаменов будут также общественные наблюдатели.

Ранее репетитор Вероника Смолер посоветовала решать задания ЕГЭ по русскому языку тематическими блоками, это поможет обмануть мозг. Эксперт напомнила, что задания с 4-го по 8-е направлены на проверку знаний норм языка, с 9-го по 15-е предлагают школьникам вспомнить правила орфографии, с 16-го по 21-е – пунктуации, а с 22-го по 27-е содержат в себе задания к тексту и сочинение по фрагменту.