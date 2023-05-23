Репетитор посоветовала решать задания ЕГЭ тематическими блоками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку стоит начать решать задания тематическими блоками, это позволит обмануть мозг, заявила репетитор по русскому языку Вероника Смолер. Об этом сообщает News.ru.

"Например, первые три задания завязаны на общем тексте: выпускник выполняет их, прочитав его. Так что смысла в том, чтобы вначале решить первое задание, а потом, например, начать решать 14-е, нет", – сказала она.

Репетитор напомнила, что задания с 4-го по 8-е направлены на проверку знаний норм языка, с 9-го по 15-е предлагают школьникам вспомнить правила орфографии, с 16-го по 21-е – пунктуации, а с 22-го по 27-е содержат в себе задания к тексту и сочинение по фрагменту.

В первую очередь ученик разделяет все задания на блоки, а задания внутри него он может решать в любом порядке. По словам Смолер, этот способ позволяет легче настроиться на выполнение однотипных заданий.

"Я советую начинать с тех, которые обычно не вызывают у вас особых трудностей. Так вы подарите себе легкие эндорфины", – советует эксперт.

Если ученик хочет начать с более сложных тем, то он рискует потерять много времени, сказала она.

"Учитесь обманывать свой мозг и настраивать его на эффективный путь", – резюмировала репетитор.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала об упражнениях, которые помогут улучшить концентрацию внимания перед сдачей ЕГЭ. Она посоветовала школьникам сделать упражнение "Солдатик" или несколько минут в день уделять занятиям по таблице Шульте. Также специалист напомнила о важности режима дня.

