Рособрнадзор сообщил, что утечек материалов ОГЭ и ЕГЭ в этом году не было

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В этом году не зафиксировали утечек заданий и ответов основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский на пресс-конференции, посвященной проведению основного периода ОГЭ и ЕГЭ в этом году.

"<…>измерительные материалы появляются только фактически в аудитории перед выпускниками. До этого измерительных материалов в том виде, в котором они существуют, фактически нет. Поэтому и утекать в этой конструкции неоткуда", – цитирует его ТАСС.

23 мая Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице подготовлено все необходимое для проведения ЕГЭ. Более 88 тысяч школьников и выпускников прошлых лет смогут сдать экзамены в максимально благоприятных условиях.

Кроме того, добавил мэр, в столице также подготовлено все для проведения экзаменов у девятиклассников. Так, школьники смогут сдать, к примеру, информатику, физику, географию и иностранные языки в электронной форме.

Также на базе "Московской электронной школы" (МЭШ) заработал сервис, подбирающий вузы и факультеты по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Модель сервиса строится на среднем балле по экзаменам, который необходим для поступления на каждый ведущий факультет столичных вузов.