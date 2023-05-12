Минпросвещения РФ рекомендовало педвузам поддержать студентов из семей участников СВО

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Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам страны ввести меры поддержки студентов, являющихся членами семей участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Информация о помощи появится на сайтах вузов. Среди возможных мер поддержки Минпросвещения называет приоритет в предоставлении места в общежитии, бесплатное проживание в нем, ежемесячные и единовременные выплаты.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебник истории с разделом про спецоперацию на Украине будет готов к началу нового учебного года. Первыми заниматься по нему начнут старшеклассники.

Также заместитель министра просвещения России Александр Бугаев рассказал, что учебное пособие по классическому украинскому языку для учеников младших классов готово. В сентябре прошлого года Бугаев говорил, что учебник может появиться в школах ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

В Минпросвещения заявили о готовности учебника по истории с разделом о СВО