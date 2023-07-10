Комитет ГД одобрил проект о праве студентов педколледжей работать в начальной школе

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Комитет Госдумы по просвещению одобрил законопроект, позволяющий студентам последних курсов педагогических колледжей работать в детских садах и начальной школе. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в законы "Об образовании в РФ" и "О науке и государственной научно-технической политике". Законопроектом также допускается работа студентов последних курсов педагогических университетов и институтов на должностях учебно-воспитательного персонала вузов и научных организаций.

При этом, как уточняется в документе, к работе в детских садах могут быть допущены только совершеннолетние студенты, обучающиеся по программам "Дошкольное образование" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию минимум за два года.

Порядок допуска к должностям Минобрнауки установит после согласования с Минтрудом.

Ранее в Минздраве РФ предложили изучить вероятность увеличения штрафов за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении вместо предложения ввести распределение врачей после окончания учебы. Помимо этого, в ведомстве предложили распространить практику целевого набора на учреждения среднего профессионального образования.

