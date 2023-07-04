ЛДПР предложила ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для школьников

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутаты от ЛДПР во главе с руководителем фракции Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о бесплатном проезде школьников на городском общественном транспорте. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

В случае утверждения инициатива внесет изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Поправки предусматривают бесплатную перевозку обучающихся школ при необходимости не только в сельских местностях, но и городах, вне зависимости от наличия общественного транспорта.

Сейчас бесплатный проезд школьников возможен только, если в населенном пункте отсутствует транспортная доступность до образовательной организации. Однако авторы проекта объясняют необходимость инициативы высокими расходами на общественный транспорт в крупных городах.

Правительство РФ не поддержало законопроект. Кабмин указал, что формулировка "при необходимости" в тексте проекта "не отвечает принципам определенности, ясности и недвусмысленности законодательного регулирования" и допускает широкие пределы усмотрения. По мнению министров, это может привести к снижению уровня обеспечения школьников бесплатными перевозками.

Ранее стало известно, что РЖД, "Аэрофлот" и метро Москвы предоставят скидки участникам проекта по поддержке талантливой молодежи "Менделеевская карта". Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что в проект по популяризации науки и профессии ученого вступают все больше участников. В настоящее время в проекте принимают участие более 30 партнеров.

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