Школьники и студенты Москвы могут бесплатно добраться до музеев на городском транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школьники и студенты Москвы могут бесплатно добираться до музеев на городском транспорте в рамках проекта "Музеи – детям". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В программе участвуют 111 культурных площадок. Посетить их юные жители столицы могут с группой одноклассников или однокурсников по колледжу. Образовательная организация может заказать бесплатную поездку на экскурсию в рамках проекта.

"Комфортные автобусы Мосгортранса туристического класса бесплатно доставляют учащихся 900 школ и колледжей до городских музеев и галерей. За это время они перевезли уже более 735 тысяч детей, из них больше 270 тысяч – в этом году", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заказать автобус для поездки на экскурсию можно, выбрав место посещения и согласовав его дату. Затем ответственному лицу необходимо заполнить заявку на бронирование автобусов. Форма обращения в Мосгортранс находится в личном кабинете у каждого директора образовательного учреждения. За одну поездку автобус может вместить до 46 человек.

Бесплатные билеты школьникам и студентам колледжей доступны по карте "Москвенок". Полный список культурных площадок опубликован на mos.ru.

Также для граждан России в возрасте от 14 до 22 лет действует программа "Пушкинская карта", в рамках которой молодые люди могут посетить культурные мероприятия за счет средств проекта. В период новогодних каникул москвичи смогут посетить более 650 мероприятий по карте. С анонсами всех мероприятий можно ознакомиться на портале mos.ru в разделе "Афиша".



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