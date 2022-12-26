В России планируют ввести продленку в школах до 20:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минпросвещения и власти субъектов РФ проработают организацию продленки в школах для учеников 1–6 классов с учетом занятости родителей до 20:00 в соответствии с поручением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Отмечается, что министерство и регионы изучат и обобщат опыт организации досуга школьников, в том числе спортивной и иной деятельности, и представят соответствующие рекомендации.

"Рекомендации по организации такой деятельности с учетом выявленной потребности, возможности финансового и кадрового обеспечения направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации", – указано в документе.

Кроме того, Голикова поручила Минпросвещения подготовить рекомендации по уходу и присмотру за детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в группах продленного дня. Также ведомство совместно с Минспортом и Минфином должно представить данные о количестве учеников школ и колледжей с юношеским и спортивным разрядом, нуждающихся в дополнительном бесплатном питании.

Ранее в Минпросвещения заявили, что участников специальной военной операции на Украине могут привлечь в качестве гостей на занятия в школах по начальной военной подготовке. Первый замминистра Александр Бугаев напомнил, что уже есть учителя, которые работают со своими коллегами в ЛНР, ДНР, в Запорожской и Херсонской областях.

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