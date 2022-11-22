В ГД предложили обеспечить бесплатные условия в больнице для родителей с детьми до 7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Государственной думы Василий Власов предложил предоставлять родителям госпитализированных детей в возрасте до 7 лет бесплатное питание и спальное место. Письмо с соответствующей инициативой он направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, сообщает RT.

Власов отметил, что по действующему закону этими условиями обеспечиваются только родители детей младше 4 лет либо при наличии медицинских показаний. При этом, по мнению депутата, дети в возрасте от 4 до 7 лет не всегда могут самостоятельно справиться с уходом за собой и объективно описывать свое состояние медикам в условиях повышенного стресса.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части обеспечения родителей бесплатным питанием и спальным местом во время нахождения в медицинском учреждении при госпитализации ребёнка в возрасте до 7 лет включительно", – указано в обращении Власова.

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