Володин предложил повысить зарплаты российским депутатам – СМИ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Госдума РФ хочет повысить зарплаты вице-спикерам и председателям комитетов за счет сэкономленных средств. С таким предложением выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По информации шести инсайдеров, подобная инициатива обсуждалась в ГД 14 ноября.

"Несправедливо, что единственный человек в Госдуме, который имеет зарплату, отличающуюся от других – это он сам", – процитировал слова Володина один из источников.

Спикер нижней палаты указал на то, что ГД уже смогла сэкономить 600 миллионов рублей. Сейчас в правовом поле существует возможность (14 июля 2022 года вступила в силу поправка в закон о статусе сенатора, из-за которой к соцгарантиям можно отнести денежное вознаграждение и поощрение, из которых складывается зарплата депутата. – Прим. ред.) перенаправить данные средства на поощрение деятельности вице-спикеров, председателей комитетов и "возможно, кого-то еще", пояснили источники.

По их словам, Володин уже давно задумался о том, как стимулировать работу депутатов. На данном этапе обсуждения идут дискуссии о целесообразности такого решения, поделились источники. Речь идет о предоставлении дополнительного денежного содержания для представителей руководства.

Ранее замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова рассказала, что рост среднего размера зарплаты в России по итогам текущего года окажется ниже уровня инфляции и составит около 11,6%. В следующем году министерство рассчитывает, что государство выйдет на рост размера реальной заработной платы.

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