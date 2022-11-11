Эксперт рассказала, кому в России с 1 января повысят зарплаты

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С 1 января в России вырастет минимальный размер оплаты труда, напомнила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В этой связи прибавку к зарплате стоит ожидать тем, чей доход привязан к МРОТ. Речь идет о госслужащих и ряде других категорий сотрудников, которые трудятся в госсекторе, пояснила она.

"Согласно статье 134 ТК РФ, работодатель должен индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен <...>. Поэтому заработная плата должна расти у всех. Но фактически, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель", – приводит слова Ивановой-Швец агентство "Прайм".

Что касается коммерческих структур, продолжила экономист, то индексация в таких организациях может происходить по-разному. Например, в нефтегазовом секторе, металлургии и банковской сфере зарплаты индексируются каждый год, как правило, выше уровня инфляции.

При этом Иванова-Швец уточнила, что индексация в таких компаниях проходит не с 1 января, а с марта–апреля, когда будут известны годовое финансовые показатели.

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