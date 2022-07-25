Директоров школ и главврачей могут обязать декларировать расходы – СМИ

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Руководителей государственных и муниципальных учреждений в РФ, к которым, в частности, относятся главврачи больниц и директора школ, могут обязать декларировать свои расходы. Об этом со ссылкой на документ Минтруда, подлинность которого подтвердил источник, участвовавший в обсуждении, сообщает РБК.
По информации издания, речь идет об антикоррупционных поправках в законодательство, которые разработало министерство труда и социальной защиты РФ. Проект направлен на ужесточение контроля за расходами чиновников, а также руководителей госкорпораций и бюджетных учреждений.
Уточняется, что данный законопроект глава Минтруда Антон Котяков вынес на рассмотрение правительственной комиссии. Издание отмечает, что с документом согласились в МВД, Росфинмониторинге, Минфине и других ведомствах. В пресс-службе Минтруда РБК подтвердили, что законопроект был одобрен на заседании правкомиссии на прошлой неделе.
Действие законопроекта предлагают распространить на кредиты и все сделки, которые предусматривают рассрочку платежа. Помимо этого, сообщили изданию в Минтруде, расширяется перечень сведений о расходах. Согласно документу, главврачам больниц и поликлиник, директорам школ, заведующим детскими садами придется отчитываться также за расходы супругов и несовершеннолетних детей.
Ранее сообщалось, что Минтруд разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года. Таким образом следует, что с 1 января 2023 года пенсии будут проиндексированы на 6,8%, среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля. В свою очередь, с начала 2024 года проиндексируют еще на 6,1%, и среднегодовой размер пенсии составит 23 390 рублей.
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