В Госдуме выступили с инициативой увеличить штрафы за уклонение от оформления сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Госдумы Василий Власов направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова письмо с предложением увеличить штрафы за уклонение индивидуальных предпринимателей от заключения трудовых договоров с работниками, сообщает RT.
Как отметил Власов, уклонение от оформления трудового договора является одним из наиболее частых нарушений работодателей по отношению к сотрудникам. А устный договор не может гарантировать выплату работнику зарплаты. В такой ситуации часто оказываются студенты, которым необходимо оплатить жилье или учебу, добавил законодатель.
В настоящее время штрафы за уклонение от оформления трудового договора составляют от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц, от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. По мнению депутата, размер штрафа для ИП является символическим.
"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части установления единого коридора штрафа – от 50 до 100 тысяч рублей – для всех категорий работодателей за уклонение от заключения трудового договора, от 100 до 200 тысяч рублей – за повторное правонарушение", – подчеркнул он.
Ранее юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов рассказал о штрафах для плохих работодателей.
С 1 марта текущего года в России работодатели должны начать вести учет и рассматривать обстоятельства и причины, которые привели к возникновению микротравм у сотрудников при выполнении трудовой деятельности.
Получить штраф в размере от 110 до 130 тысяч рублей, по словам Кофанова, также может работодатель за допуск к выполнению трудовой деятельности без медосмотра при наличии противопоказаний у сотрудника, а также без обучения охране труда.
Кроме того, работодатель может быть оштрафован на 50–100 тысяч рублей за неправильное обновление трудового договора или уклонение от его оформления, а штраф от 30 до 50 тысяч рублей может грозить за невыплату вовремя заработной платы.
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