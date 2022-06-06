В ГД предложили оформлять больничные листы работающим по гражданскому договору

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В Госдуме выступили с инициативой оформлять больничные листы работающим по гражданскому договору, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя "Единой России" Андрея Исаева.

"Впервые в нашей истории предлагается, что больничные листы начнут получать не только лица, работающие по трудовому договору, но и лица, работающие по гражданско-правовому договору", – отметил Исаев.

Кроме того, по словам заместителя руководителя партии, поэтапно порог оплаты больничных листов увеличат в 1,5 раза.

"По отношению к больничным листам это означало, что устанавливался порог, выше которого тебе больничный не оплачивают", – пояснил Исаев.

Ранее стало известно, что правительство может объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в Социальный фонд. В документах Минтруда уточняется, что в этом случае работодатели получат общую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.