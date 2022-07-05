Россиянам рассказали о возможности законно "докупить стаж" для выхода на пенсию

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Россияне, которым не удалось к возрасту выхода на пенсию накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить их, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, подобная ситуация чаще всего возникает у тех граждан, которые долго работали без официального трудоустройства и не платили социальные взносы. Эксперт указала, что в настоящее время это актуально еще и для самозанятых, которые должны самостоятельно заботиться о будущей пенсии.

Иванова-Швец пояснила, что до 2024 года в России действует переходный период и для каждого выхода на пенсию установлено определенное количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов. Так, с 2024 года нужно будет иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. При этом законодательством допускается так называемая покупка половины необходимого стажа – 7,5 лет.

"Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум – 36 669,6 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные – 34 445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла", – приводит ее слова агентство "Прайм".

Таким образом, пояснила эксперт, максимально за один год можно купить 8,52 балла, уплатив в Пенсионный фонд 293 356,8 рубля. Она подчеркнула, что вне зависимости от суммы взноса купить можно только один год стажа в течение одного календарного года.

Ранее Иванова-Швец рассказала, что россияне, проработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве по предусмотренному списку профессий, могут получить надбавку к пенсии в размере 25%. Она напомнила, что в список таких профессий включено более 500 специальностей в сфере животноводства, растениеводства и рыболовства.

