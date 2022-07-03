В РФ предложили дать сотрудникам аварийно-спасательных служб право на досрочную пенсию

Фото: depositphotos/Koldunov

Право досрочного выхода на пенсию необходимо предоставить работникам аварийно-спасательных служб, заявил глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"По мнению депутатов нашей фракции "Справедливая Россия – За правду", сотрудники спасательных служб, не входящих в структуру МЧС, должны получить право на досрочную пенсию при наличии 25-летнего стажа после достижения 55-летнего возраста у мужчин и 50-летнего возраста у женщин", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам политика, данная инициатива уравняет в правах спасателей МЧС РФ и спасателей, работающих в неподчиняющихся МЧС структурах.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 октября рассмотреть возможность досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам.

Кроме того, до 1 ноября кабмином должны быть разработаны и представлены предложения о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детям-инвалидам.