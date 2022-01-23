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Общество

04:09

Россиянам напомнили условия выхода на пенсию в 2022 году

общество

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Страховую пенсию по старости в текущем году смогут получить женщины и мужчины, которые достигли возраста 56,5 и 61,5 года соответственно, напомнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт отметила, что страховой стаж в 2022 году для назначения пенсионных выплат должен составлять 13 лет, а количество коэффициентов – не менее 23,4 балла.

Она также напомнила, что с 1 января 2022 года в России начал действовать беззаявительный порядок назначений страховых пенсий.

"Для того, чтобы пенсия была назначена автоматически, необходимо подтвердить ПФР свое согласие через сайт госуслуг", – приводит слова экономиста агентство "Прайм".

Ранее в ПФР напомнили, что многодетные матери в России имеют право на досрочный выход на пенсию. Так, если у женщины трое детей, то она имеет право выйти на пенсию в 57 лет, если детей четверо – в 56 лет, пятеро – в 50 лет.

В ведомстве подчеркнули, что во всех вышеперечисленных случаях трудовой стаж должен составлять не менее 15 лет.

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