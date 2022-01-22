В ПФР напомнили россиянкам об условии выхода на пенсию в 50 лет

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Многодетные матери в России имеют право на досрочный выход на пенсию, напомнили в Пенсионном фонде.

Так, если у женщины трое детей, то она имеет право выйти на пенсию в 57 лет, если детей четверо – в 56 лет, пятеро – в 50 лет.

В ведомстве подчеркнули, что во всех вышеперечисленных случаях трудовой стаж должен составлять не менее 15 лет.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, кто еще имеет право на досрочную пенсию. По словам финансиста, на подобную выплату могут претендовать россияне с длительным стажем работы. Он должен составлять менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. В этом случае мужчинам пенсию станет возможно получить с 60 лет, а женщинам – с 55 лет.

Досрочную пенсию также могут оформить лица предпенсионного возраста, потерявшие работу по независящим от них причинам. К таковым относятся ликвидация организации, прекращение деятельности ИП или сокращение штата.