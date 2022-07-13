В России предложили дать дополнительные выходные работающим в селе мужчинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России следует предусмотреть возможность дополнительных неоплачиваемых выходных для мужчин, работающих в селе. С соответствующим предложением к главе Минтруда РФ обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности <...> наделения работающих в сельской местности мужчин <...> правом на один дополнительный выходной день в течение месяца без сохранения заработной платы", – говорится в адресованном министру письме.

Политолог напомнил, что в настоящее время подобным правом обладают женщины, при этом именно мужчинам зачастую приходится выполнять тяжелую физическую работу, в том числе в неблагоприятных погодных условиях.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России дополнительный выходной день для граждан, работающих в условиях постоянного стресса. По его словам, эмоциональное выгорание и депрессия стали повсеместной проблемой. Это приводит к усталости ума, душевной пустоте и уменьшению производительности труда, считает он.

