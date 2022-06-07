Путин отметил позитивную динамику в строительстве и сельском хозяйстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Позитивная динамика фиксируется в сферах строительства и сельского хозяйства. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
"Это важнейшие, опорные отрасли нашей экономики, где заняты миллионы людей, миллионы специалистов. Рост и укрепление этих отраслей играют определяющую роль для развития целых регионов и территорий страны, для повышения качества жизни наших граждан", – сказал президент.
Путин также отметил, что за первые четыре месяца промышленное производство выросло на 3,9%, но при этом сократилось в апреле.
"Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например черная металлургия, сигнализирует о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе", – подчеркнул глава государства.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что темпы и объемы строительства в Москве снижать не планируют. Мэр отметил, что строительный сектор обеспечивает рабочие места во многих отраслях, таких как производство отечественных стройматериалов, сферы ЖКХ и логистики.
В 2022 году в столице планируют построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Почти 4,5 миллиона квадратов будет занимать жилье. В эксплуатацию рассчитывают ввести более 330 объектов.
"Весна": ситуация в строительной отрасли
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