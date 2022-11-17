В Госдуме рассказали подробности о введении единой школьной формы в РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга рассказал Москве 24, что школы должны сами определить, какой будет форма в образовательном учреждении.

Ранее в Минпросвещения РФ предложили на законодательном уровне решить вопрос о введении в России единой школьной формы. Кроме того, глава министерства Сергей Кравцов считает необходимым дополнительно обеспечить статус русского языка в стране как государственного. Также в ведомстве полагают, что российские школы нужно передать с муниципального на региональный уровень – это позволит эффективнее управлять системой образования.

По словам Александра Мажуги, речь идет о введении обязательной школьной формы во всех школах России.





Александр Мажуга первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Эта инициатива хорошая. Самое главное, что, конечно, школа должна решить это самостоятельно в тесном диалоге с родительским сообществом. Для каждой школы, мне кажется, будет уместно сделать именно свою форму.

"Школьная форма – это элемент корпоративной культуры, в том числе уважение к своей образовательной организации. Благодаря форме мы меньше отвлекаемся на свой внешний вид и больше сосредоточены на образовательном процессе", – подчеркнул депутат.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к введению формы в школах. Оказалось, что большинство респондентов (72%) поддерживают такую меру. Однако число сторонников школьной формы немного снизилось за последние четыре года. В 2018 году за ее введение выступало 82% опрошенных.



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