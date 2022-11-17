В России предложили ввести единую школьную форму

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Минпросвещения России планирует ввести единую школьную форму, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он также обозначил векторы деятельности министерства, согласно которым профильные комитеты Госдумы должны достичь согласия. Кравцов также высказался за обеспечение статуса русского языка в качестве государственного и передачу школ на региональный уровень, чтобы централизовать управленческие механизмы и повысить эффективность управления системой образования.

На сайте ведомства говорится, что такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, и Кравцов собирается его поддержать. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также поддержал инициативу и выразил надежду принять ее до конца года.

Инициативу по введению формы в школах, согласно исследованию ВЦИОМ, поддерживают 72% жителей России. Результаты исследования показали, что доля одобряющих данную идею упала на 10 процентных пунктов по сравнению с 2018 годом (82%).

О необходимости школьной формы чаще говорят родители школьников 5-8-х классов. Также предложение пользуется большей популярностью среди женщин, родителей от 45 до 59 лет и жителей крупных городов с населением 500–950 тысяч человек. По их мнению, форма в школах позволяет обеспечить равноправие и избежать дискриминации в учебном заведении.

В то время как против данной инициативы высказался каждый пятый респондент. Уточняется, что чаще всего против выступают родители в возрастной группе 25–34 года, жители Москвы и Санкт-Петербурга. Среди причин они называют отсутствие индивидуальности (22% среди россиян) и высокую стоимость формы (27% среди родителей школьников).

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