Путин утвердил единые общеобразовательные программы в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон о введении единых общеобразовательных программ в российских школах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Минпросвещения РФ будет разрабатывать и утверждать такие программы. Ведомству необходимо подготовить ФООП, которые нужно утвердить к 1 января 2023 года. Школам же предстоит перейти к их реализации до 1 сентября 2023 года.

Кроме того, образовательные учреждения смогут самостоятельно разрабатывать образовательные программы. Однако их содержание и результаты должны быть не ниже указанных в ФООП.

Обязательными станут предметы "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" для начальных классов, а также "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" для средних и старших классов.

Законопроект о введении единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ был внесен в Госдуму депутатами от всех фракций и сенаторами. 13 сентября нижняя палата российского парламента приняла данный проект в первом чтении, а на следующий день – во втором и третьем чтениях.

21 сентября закон был одобрен Советом Федерации.

