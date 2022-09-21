Совфед одобрил закон о единых общеобразовательных программах в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Совет Федерации одобрил закон о введении единых общеобразовательных программ в российских школах.

Разрабатывать и утверждать такие программы будет Минпросвещения РФ. Министерство должно подготовить ФООП, которые нужно утвердить к 1 января 2023 года. Школам же предстоит перейти к их реализации до 1 сентября 2023 года.

Вместе с тем образовательные учреждения смогут самостоятельно разрабатывать образовательные программы. Однако их содержание и результаты должны быть не ниже указанных в ФООП.

Для реализации этих программ устанавливается новый порядок разработки учебников, а госзаказ на эти цели будет осуществлять Минпросвещения. Учебники же, которые входили в федеральный перечень до 31 декабря 2022 года, разрешается использовать в течение срока действия экспертных заключений.

Обязательными станут предметы "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" для начальных классов, а также "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" для средних и старших классов.

Кроме того, новый порядок распространяется и на федеральную рабочую программу воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

Законопроект о введении единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ был внесен в Госдуму депутатами от всех фракций и сенаторами. 13 сентября нижняя палата российского парламента приняла данный проект в первом чтении, а на следующий день – во втором и третьем чтениях.

