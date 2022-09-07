В Госдуме предложили обучать школьников гражданской бдительности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Школьников необходимо обучать гражданской бдительности, в том числе профайлингу. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в разговоре с "Парламентской газетой".

По словам депутата, инициатива о введении подобных занятий в школах поможет детям своевременно сообщать в полицию о подозрительных лицах с целью избежать возможной трагедии. Основы профайлинга помогут школьникам изучить психологические методы оценки внешности и поведения человека.

"Мы все прекрасно понимаем, что мир переживает очень тяжелые времена. Россия участвует в специальной военной операции, и понятно, что на территорию нашей страны возможно проникновение диверсионных групп", – сказала Бутина.

Депутат отметила, что целью диверсантов могут стать дети, находящиеся в школах и детских садах, что подчеркивает необходимость внедрения в образование РФ программ гражданской бдительности.

Ранее генеральный директор АО "Радиотехнический институт имени академика Минца" и АО "НПК "НИИДАР" Юрий Аношко заявил, что специалистам удалось разработать комплекс досмотра, позволяющий определить степень угрозы человека для окружающих людей путем анализа его активности в соцсетях.

В комплекс безостановочного скрытого досмотра, помимо системы профайлинга, внедрят систему распознавания микровыражений лица и походки, чтобы достоверно и заблаговременно выявлять потенциальных угроз для общества, добавил он. По словам специалиста, система оказалась популярной в крупных компаниях и силовых структурах.