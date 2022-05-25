В РФ разработали комплекс досмотра, оценивающий степень опасности людей для окружающих

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Комплекс скрытного досмотра людей в общественных местах научили идентифицировать человека и оценивать степень его опасности для окружающих, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор АО "Радиотехнический институт имени академика Минца" и АО "НПК "НИИДАР" Юрий Аношко.
По его словам, специалисты разработали базовые инструменты профайлинга людей, исходя из их сетевой активности на платформах TikTok, Youtube, "ВКонтакте", Facebook (запрещен в РФ и признан экстремистским) и других сервисов.
"Мы пошли намного дальше функции идентификации людей", – заявил Аношко.
Он подчеркнул, что система позволяет создать профиль человека и оценить степень угрозы для людей по совокупности характерных признаков во время прохода через комплекс досмотра.
В комплекс безостановочного скрытого досмотра помимо системы профайлинга внедрят систему распознавания микровыражений лица и походки, чтобы достоверно и заблаговременно выявлять потенциальных угроз для общества.
Аношко сообщил, что определенное количество комплексов уже заказаны российскими силовыми структурами. Также большой интерес система вызвала среди силовых структур и крупных компаний.
Комплекс "Досмотр" предназначен для досмотра людей без остановки, выявления опасных объектов и запрещенных веществ. Принцип его действия основан на безопасных электромагнитных волнах миллиметрового и терагерцового диапазонов. Инновационная разработка позволяет сделать процесс досмотра быстрым и комфортным. Это будет особенно актуально в аэропортах, на вокзалах, стадионах и других местах массового скопления людей, где обычные рамки замедляют поток людей и приводят к очередям.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что аэропорты обратились в Минтранс с просьбой разрешить им не списывать старое иностранное оборудование для досмотра пассажиров. Производитель устанавливает срок эксплуатации иностранного ТСД в пределах 10 лет, после чего их нельзя законно использовать. При этом во многих аэропортах страны эти сроки истекут в ближайшее время.
Срок эксплуатации оборудования для досмотра в аэропортах РФ подходит к концу – СМИ
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