Законопроект о единых общеобразовательных программах принят Госдумой в первом чтении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении единых общеобразовательных программ для школ России.

Предполагается, что основные программы будут разрабатываться Министерством просвещения в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования. Школы смогут применять ФООП или их отдельные компоненты без составления данных компонентов на своем уровне.

Обязательными же станут программы для "Русского языка", "Литературного чтения", "Литературы", "Окружающего мира", "Истории", "Обществознания", "Географии", "ОБЖ". Кроме того, обязательной будет программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

Ранее в Совфеде предложили решить проблему перепадов в окладах российских учителей, но для осуществления этой идеи необходимо создать общую для страны систему оплаты труда. Уточнялось, что российские педагоги особенно обеспокоены отсутствием на федеральном уровне единой нормативно-правовой базы.

