Минпросвещения РФ определило список электронных учебников для школ

11:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минпросвещения РФ подготовило список образовательных ресурсов, рекомендуемых к использованию в процессе предоставления общего, основного общего и среднего общего образования с госаккредитацией. Об этом сообщила "Парламентская газета".
В список включили электронные ресурсы по изучаемым в школе дисциплинам, а также материалы, адаптированные для учеников с нарушениями зрения. В перечне также можно найти ресурсы, направленные на отработку навыков и изучение тем, например "Учим стихи", "Облако знаний", "Я сдам ЕГЭ", "Начинайзер" и другие образовательные платформы.
Ранее стало известно, что общеобразовательные учреждения города проверят на готовность к новому учебному году в конце лета. Отмечается, что особое внимание при проверке специалисты уделят соблюдению требований безопасности в корпусах.
До этого в России предложили ввести единый стандарт формы для первоклассников. Инициатором стали представили Российского движения школьников. Они организовали конкурс для участников программы "Орлята России", в ходе которого необходимо будет разработать лучший эскиз школьной формы.
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