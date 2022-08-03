Минпросвещения РФ определило список электронных учебников для школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минпросвещения РФ подготовило список образовательных ресурсов, рекомендуемых к использованию в процессе предоставления общего, основного общего и среднего общего образования с госаккредитацией. Об этом сообщила "Парламентская газета".

В список включили электронные ресурсы по изучаемым в школе дисциплинам, а также материалы, адаптированные для учеников с нарушениями зрения. В перечне также можно найти ресурсы, направленные на отработку навыков и изучение тем, например "Учим стихи", "Облако знаний", "Я сдам ЕГЭ", "Начинайзер" и другие образовательные платформы.

Ранее стало известно, что общеобразовательные учреждения города проверят на готовность к новому учебному году в конце лета. Отмечается, что особое внимание при проверке специалисты уделят соблюдению требований безопасности в корпусах.

До этого в России предложили ввести единый стандарт формы для первоклассников. Инициатором стали представили Российского движения школьников. Они организовали конкурс для участников программы "Орлята России", в ходе которого необходимо будет разработать лучший эскиз школьной формы.