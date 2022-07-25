Школы в Москве проверят на готовность к новому учебному году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Готовность московских школ и других образовательных учреждений города к новому учебному году проверят в конце лета. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.

"Ежегодно в конце августа в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования и науки Москвы, проверяют подготовку к 1 сентября, в том числе и соблюдение требований по безопасности", – отметили в ведомстве.

Ранее российское движение школьников рассказало о намерении предложить единый стандарт школьной формы для первоклассников РФ. Представители запустили конкурс для участников программы "Орлята России", в ходе которого разработают лучший эскиз формы для учеников.

По задумке новая форма будет содержать эмблему движения "Орлята России" и подойдет как для мальчиков, так и для девочек. К участию в конкурсе пригласили детей в возрасте от 8 до 18 лет, а также их родителей. Модели, завоевавшие победу в конкурсе, будут рекомендовать российским первоклассникам при поддержке Минпросвещения. Одобрение в отношении инициативы уже выразили парламентарии.