Собянин рассказал о достижениях столичных школьников на международных олимпиадах

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о достижениях московских школьников. По его словам, ученики завоевали семь медалей на международных олимпиадах по математике, физике, биологии и химии.

"Вчерашние выпускники столичных школ радуют победами на международных олимпиадах. В соревнованиях по математике, физике, биологии и химии москвичи получили семь (серебряных и золотых) медалей!" – написал Собянин.

Мэр Москвы также отметил, что в скором времени молодым людям предстоит пройти испытания в рамках олимпиад по лингивистике и экономике.

Ранее российские школьники завоевали четыре золота на олимпиаде по биологии. Первое место по количеству баллов удалось завоевать москвичу из школы Центра педагогического мастерства Якову Коробицыну. Поздравил победителей и глава министерства просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что россияне смогли ярко проявить себя в нелегкой борьбе.

До этого москвичи стали лидерами Всероссийской олимпиады школьников. Ребята звоевали 1 317 дипломов.

