Собянин рассказал о достижениях столичных школьников на международных олимпиадах

18:45
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о достижениях московских школьников. По его словам, ученики завоевали семь медалей на международных олимпиадах по математике, физике, биологии и химии.
"Вчерашние выпускники столичных школ радуют победами на международных олимпиадах. В соревнованиях по математике, физике, биологии и химии москвичи получили семь (серебряных и золотых) медалей!" – написал Собянин.
Мэр Москвы также отметил, что в скором времени молодым людям предстоит пройти испытания в рамках олимпиад по лингивистике и экономике.
Ранее российские школьники завоевали четыре золота на олимпиаде по биологии. Первое место по количеству баллов удалось завоевать москвичу из школы Центра педагогического мастерства Якову Коробицыну. Поздравил победителей и глава министерства просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что россияне смогли ярко проявить себя в нелегкой борьбе.
До этого москвичи стали лидерами Всероссийской олимпиады школьников. Ребята звоевали 1 317 дипломов.
Школьники Москвы завоевали 248 дипломов победителей на Всероссийской олимпиаде
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