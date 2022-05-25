Ракова: москвичи стали бесспорными лидерами Всероссийской олимпиады школьников

25 мая, 20:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москвичи стали бесспорными лидерами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, завоевав 1 317 дипломов, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе церемонии награждения победителей и призеров.
"Нет ни одного предмета, по которому вы бы не получили дипломов. Вы бесспорные лидеры по физике, русскому языку, экономике, праву и ряду других предметов. Вы улучшили результаты Москвы по химии, географии и экологии", – сказала Ракова.
Она отметила, что результаты являются следствием труда, таланта и целеустремленности, а также вложений педагогов и поддержки родителей. К олимпиаде детей подготовили 230 столичных школ.
По решению Сергея Собянина победители заключительного этапа олимпиады, который проходил с 18 марта по 30 апреля в 10 регионах России, получат по 500 тысяч рублей, призеры – 300 тысяч рублей, а участники без призовых мест – 100 тысяч рублей.
Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный) по 24 предметам. В заключительном этапе приняли участие 2 216 московских школьников. Наиболее результативными оказались олимпиады по экономике (98 дипломов), русскому языку (93), информатике (76), праву и физике (по 70 дипломов).
С победой столичных школьников поздравил Сергей Собянин. Мэр особенно подчеркнул успехи ребят в олимпиадах по экономике, русскому языку, информатике, праву и физике. Собянин также отметил хорошие результаты школьников с ограниченными возможностями здоровья.
Школьники Москвы завоевали 248 дипломов победителей на Всероссийской олимпиаде
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