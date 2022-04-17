Победителями Всероссийской олимпиады по экологии стали 12 учеников школ столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Уфе объявили победителей и призеров финала Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Победителями стали 12 учеников столичных школ. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Награды получили ученики 21 столичной школы, на их счету 56 дипломов. 12 школьников стали победителями, еще 44 – призерами соревнования", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в финале приняли участие 260 школьников из 75 регионов РФ. Финал соревнования прошел с 11 по 17 апреля в Уфимском государственном нефтяном техническом университете.

Задания были рассчитаны на учащихся 9-11 классов. Финал состоял из двух туров. В первом школьники решали теоретические задания, а во втором защищали подготовленные проекты на темы актуальных проблем экологии.

Ранее сообщалось, что школьники из Москвы завоевали 76 дипломов в финале Всероссийской олимпиады по итальянскому, испанскому и китайскому языкам, награды получили ученики 28 столичных школ.

Финал состоял из двух этапов – письменного, включающего в себя аудирование, чтение, лексико-грамматический тест и другие задания, и устного, в котором участники олимпиады продемонстрировали мастерство диалога и повествования. Задания были рассчитаны на учеников 9–11-х классов.

Всероссийская олимпиада школьников проводится каждый год по 24 предметам среди учеников 4-11 классов.