Собянин поздравил столичных школьников с победами на Всероссийской олимпиаде

телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил столичных школьников, которые одержали победу на Всероссийской олимпиаде.

"Поздравляю московских школьников с новыми победами на Всероссийской олимпиаде!", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что Никита Воронцов из школы №338 имени Героя Советского Союза Александра Авдеева и Вениамин Пискунов из школы №1811 "Восточное Измайлово" продемонстрировали лучшие знания по итальянскому языку, а по испанскому языку – Марк Юсупов из школы №1252 имени Сервантеса.

Победителями соревнований по астрономии стали Дмитрий Тимофеев из школы №1798 "Феникс", Кирилл Рощин из школы Центра педагогического мастерства и Илья Просяной из школы "Летово". В неофициальном зачете сборная команда столицы заняла первое место.

Собянин отметил, что по информатике наибольшее количество баллов среди своих классов набрали Иван Пискарев из школы №2086, Антон Степанов из лицея "Вторая школа" и Федор Ромашов из школы-интерната имени Колмогорова. Тимофей Морозов из школы №171 стал абсолютным победителем соревнования по географии.

"Ребята, город вами гордится. Спасибо учителям и родителям!", – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что школьники из Москвы завоевали 76 дипломов в финале всероссийской олимпиады по итальянскому, испанскому и китайскому языкам, награды получили ученики 28 столичных школ. Соревнования проходили с 28 марта по 1 апреля в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Добролюбова.

До этого московские ученики стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по географии, получив 59 дипломов. Награды получили 32 учащихся столичных школ, 17 человек стали победителями, 42 – призерами.

