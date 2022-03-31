Москвичи стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по географии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Московские ученики стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по географии, получив 59 дипломов.

"Столичная сборная завоевала свыше 70% наград высшего достоинства на Всероссийской олимпиаде школьников по географии, став первой в неофициальном командном зачете", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что дипломы получили 32 учащихся столичных школ, 17 человек стали победителями, 42 – призерами. Абсолютную победу одержал одиннадцатиклассник из школы № 171.

Всего в Олимпиаде приняли участие более 250 сильнейших школьников из 75 регионов страны. Состязания проходили в Ставрополе с 26 по 31 марта.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ школьников с весны на осень. Решение принято из-за рисков распространения коронавируса. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года

Между тем в Москве 21 марта начался досрочный период проведения ЕГЭ. Всего на сдачу экзаменов зарегистрировались более трех тысяч человек, в том числе 400 выпускников 2022 года. Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 18 апреля. Основной период начнется 26 мая и закончится 2 июля.