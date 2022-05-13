Более 4,8 тыс учеников стали победителями и призерами Московской олимпиады школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победителями и призерами Московской олимпиады школьников стали свыше 4 800 учеников городских общеобразовательных учреждений. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В финале соревнования участвовали почти 37 000 столичных школьников. В общей сложности в олимпиаде приняли участие более 380 000 школьников.

Соревнование проходило с ноября 2021 года по апрель 2022-го. Задания были рассчитаны на учеников с 5-го по 11-й класс. При этом самыми популярными направлениями для олимпиады стали математика, физика, история и филология. Дипломы победителей и призеров получили участники с особыми образовательными потребностями, которые достигли хороших результатов в филологии, лингвистике, истории и обществознании.

"Московская олимпиада является одним из старейших и престижных соревнований в России. Тысячи ребят не только из Москвы, но и со всей страны ежегодно собираются, чтобы попробовать свои силы и насладиться решением увлекательных задач. В этом году мы видим рост интереса участников к таким предметам, как физика, информатика, филология. Также все больше ребят выбирают такое актуальное направление, как финансовая грамотность. Московские школьники показали отличный результат, и мы уверены, что их достижения станут примером для других ребят, которые только начинают свой олимпиадный путь", – сказал научный руководитель Иван Ященко.

Московская олимпиада школьников проводится по 21 направлению, 19 из которых вошли в перечень олимпиад министерства науки и высшего образования РФ на 2021–2022 годы. Победители и призеры финалов по этим предметам могут получить льготы при поступлении в российские вузы.

Ранее сообщалось, что школьники Москвы завоевали свыше 1,3 тысячи дипломов на Всероссийской олимпиаде, это половина всех дипломов победителей. Количество полученных дипломов более чем на треть превышает показатели допандемийного 2019 года и почти повторяет успех прошлого года.

