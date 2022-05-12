Московские школьники завоевали более 1,3 тыс дипломов на Всероссийской олимпиаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные школьники завоевали свыше 1,3 тысячи дипломов на Всероссийской олимпиаде, это половина всех дипломов победителей, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Команда Москвы завоевала 1 317 дипломов, из них 248 наград высшего достоинства", – сказала она.

Ракова уточнила, что количество полученных дипломов более чем на треть превышает показатели допандемийного 2019 года и почти повторяет успех прошлого года.

По ее словам, победителями и призерами олимпиады стали учащиеся 230 школ столицы. Ракова подчеркнула, что все школьники, которые получили дипломы, получат гранты мэра Москвы.

"Особенно хочется отметить рост количества победителей в олимпиадах по математике, физике, химии, географии, экологии, немецкому и французскому языкам, физкультуре", – добавила она.

6 мая Сергей Собянин поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. По его словам, лучший результат по искусству среди 9-х классов удалось получить Алисе Сходцевой из школы № 1506. В 10-х классах отличился Глеб Семенов из школы № 548 "Царицыно". 38 дипломов удалось взять московской команде на олимпиаде по физической культуре. Выиграл мероприятие ученик 11-го класса Егор Симбирцев из школы № 1194.

Всероссийская олимпиада школьников проводится каждый год по 24 предметам среди учеников 4–11-х классов.

