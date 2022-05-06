11:58
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Поздравление мэр опубликовал в своем телеграм-канале.
"Поздравляю победителей, призеров и учителей с отличным завершением Всероссийской олимпиады школьников! Москвичи завоевали 248 дипломов победителей – половину от общего числа", – написал градоначальник.
По его словам, лучший результат по искусству среди 9-х классов удалось получить Алисе Сходцевой из школы № 1506. В 10-х классах отличился Глеб Семенов из школы № 548 "Царицыно".
38 дипломов удалось взять московской команде на олимпиаде по физической культуре. Выиграл мероприятие ученик 11-го класса Егор Симбирцев из школы № 1194.
"В математике ребята взяли 66 дипломов победителей и призеров. Десятиклассник Василий Сильвестров из школы имени Маршала Чуйкова получил спецприз за оригинальное решение алгебраической задачи", – рассказал Собянин.
57 школьников стали лучшими в английском. Больше всего баллов среди учеников 9–10-х классов набрали Анна Шершина из школы № 1532 и Софья Бароха из школы Центра педагогического мастерства. Отличный результат также показала одиннадцатиклассница Мария Сатина из школы "Свиблово".
Олимпиада состоялась также по предмету "Обществознание". Выиграть ее смогли 12 учеников из школ Москвы. Получили награды столичные школьники и по результатам олимпиад по технологии и биологии.
"Ребята, вы большие молодцы! Поздравляю и желаю новых успехов!" – отметил столичный мэр.
Ранее в Уфе объявили победителей и призеров финала Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Победителями стали 12 учеников столичных школ.
До этого школьники из Москвы завоевали 76 дипломов в финале Всероссийской олимпиады по итальянскому, испанскому и китайскому языкам, награды получили ученики 28 столичных школ.
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