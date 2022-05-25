Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Всероссийской олимпиаде.

"Поздравляю московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде. Вы огромные молодцы, завоевали почти половину дипломов! Отлично выступили по всем предметам", – написал Собянин в соцсети "ВКонтакте".

Особенно подчеркнул столичный мэр успехи ребят в олимпиадах по экономике, русскому языку, информатике, праву и физике. Собянин также отметил хорошие результаты школьников с ограниченными возможностями здоровья.

"Особо отмечу успехи ребят с ограниченными возможностями здоровья. Девятиклассник Матвей Головин стал победителем по русскому языку. Причем у этого молодого человека склонность не только к гуманитарным наукам. Он с отличием окончил музыкальную школу по направлению "Духовые и ударные инструменты", активно участвует в различных школьных мероприятиях, посещает экскурсии, любит поездки с классом", – написал мэр.

Всего на счету учащихся московских школ имеются 1 317 дипломов. Победителей и призеров заключительного этапа подготовила каждая третья школа города. Собянин назвал это отличным результатом.

Ранее сообщалось, что победителями и призерами Московской олимпиады школьников стали свыше 4,8 тысячи учеников городских общеобразовательных учреждений. В финале соревнования участвовали почти 37 тысяч столичных школьников. В общей сложности в олимпиаде приняли участие более 380 тысяч школьников. Соревнование проходило с ноября 2021 по апрель 2022 года.

