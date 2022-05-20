Ракова рассказала о новых возможностях выбора профиля обучения в московских школах

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С 20 мая начинается прием заявлений на поступление в предпрофессиональные классы городских школ – медицинские, инженерные, академические, предпринимательские, педагогические, медиа- и IТ-классы. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"Предпрофессиональное образование очень востребовано у московских школьников, с каждым годом все больше ребят хотят обучаться по профилю, с которым они планируют связать дальнейшее обучение. Поэтому мы расширяем возможности для поступления в предпрофессиональные классы", – приводятся в материале слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Она отметила, что в следующем учебном году значительно вырастет число школ с такими классами. Кроме того, как уточнила Ракова, теперь подать заявление в предпрофессиональный класс можно в любую школу. Помимо этого, расширился перечень предметов, результаты по которым могут учитываться при зачислении.
В материале уточняется, что в новом учебном году инженерные классы откроют в 222 школах, медицинские – в 136, IТ-классы – в 125, педагогические – в 112, академические – в 59. Более того, в 2,3 раза увеличится количество медиаклассов – их откроют в 155 школах. Предпринимательские классы откроются в 141 школе.
Ранее Ракова анонсировала открытие аэрокосмических классов в Москве. Они будут работать в рамках нового направления проекта "Инженерный класс в московской школе". Соответствующее соглашение подписали городской департамент образования и науки и госкорпорация "Роскосмос".
До этого Сергей Собянин рассказал об изменениях в столичной системе школьного образования. Главным проектом ближайших лет в этой сфере он назвал постепенный переход к индивидуальным образовательным траекториям с учетом желаний, талантов и возможностей каждого ученика.
Мэр пояснил, что в старшей школе открылись новые виды предпрофессиональных классов, предпринимательские и медиаклассы. В рамках инженерной специализации старшеклассники теперь могут получать новые направления, атомные и курчатовские классы. Увеличилось число популярных IT-классов.
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