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Город

10:18

Собянин рассказал о планах развития образования в Москве

мэр Москвы образование город

Фото: youtube.com/Блог Сергея Собянина

Сергей Собянин рассказал об изменениях в столичной системе школьного образования. Об этом мэр написал на своем персональном сайте.

Главным проектом ближайших лет в этой сфере он назвал постепенный переход к индивидуальным образовательным траекториям с учетом желаний, талантов и возможностей каждого ученика.

Мэр пояснил, что в старшей школе открылись новые виды предпрофессиональных классов, предпринимательские и медиаклассы. В рамках инженерной специализации старшеклассники теперь могут получать новые направления, атомные и курчатовские классы. Увеличилось число популярных IT-классов.

По словам мэра, к проекту присоединились уже 75 школ. В предпрофессиональных классах обучается уже половина всех старшеклассников Москвы во всех районах города. В планах – предоставить эту возможность большинству учащихся в старших классах.

Немало инноваций произошло и в Московской электронной школе (МЭШ). Благодаря интеграции с ведущими образовательными платформами страны, в ее библиотеке появилось 45 тысяч качественных учебных материалов, которые пользуются спросом у школьников и учителей.

Функционал МЭШ расширили за счет добавления новых виртуальных лабораторий. Школьники теперь могут формировать личное портфолио достижений.

Ранее для пользователей "Московской электронной школы" стала доступна виртуальная лаборатория по черчению, с помощью которой школьники смогут создавать чертежи различной сложности. Пользователи смогут строить чертежи с помощью виртуальных циркуля, линейки, транспортира, ластика и прочих инструментов, обладающих свойствами реальных прототипов.

В портфолио школьника появится информация о посещении им музея или театра

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