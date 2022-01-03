Собянин рассказал о планах развития образования в Москве

10:18
Фото: youtube.com/Блог Сергея Собянина
Сергей Собянин рассказал об изменениях в столичной системе школьного образования. Об этом мэр написал на своем персональном сайте.
Главным проектом ближайших лет в этой сфере он назвал постепенный переход к индивидуальным образовательным траекториям с учетом желаний, талантов и возможностей каждого ученика.
Мэр пояснил, что в старшей школе открылись новые виды предпрофессиональных классов, предпринимательские и медиаклассы. В рамках инженерной специализации старшеклассники теперь могут получать новые направления, атомные и курчатовские классы. Увеличилось число популярных IT-классов.
По словам мэра, к проекту присоединились уже 75 школ. В предпрофессиональных классах обучается уже половина всех старшеклассников Москвы во всех районах города. В планах – предоставить эту возможность большинству учащихся в старших классах.
Немало инноваций произошло и в Московской электронной школе (МЭШ). Благодаря интеграции с ведущими образовательными платформами страны, в ее библиотеке появилось 45 тысяч качественных учебных материалов, которые пользуются спросом у школьников и учителей.
Функционал МЭШ расширили за счет добавления новых виртуальных лабораторий. Школьники теперь могут формировать личное портфолио достижений.
Ранее для пользователей "Московской электронной школы" стала доступна виртуальная лаборатория по черчению, с помощью которой школьники смогут создавать чертежи различной сложности. Пользователи смогут строить чертежи с помощью виртуальных циркуля, линейки, транспортира, ластика и прочих инструментов, обладающих свойствами реальных прототипов.
В портфолио школьника появится информация о посещении им музея или театра
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: