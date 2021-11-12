В библиотеке МЭШ появилась виртуальная лаборатория по черчению

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для пользователей "Московской электронной школы" стала доступна виртуальная лаборатория по черчению, с помощью которой школьники смогут создавать чертежи различной сложности. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Виртуальная лаборатория "Черчение" рассчитана на учащихся 7–11-х классов. Она помогает обучать школьников основам этого предмета, развивая навыки анализа и построения чертежей различной сложности. В виртуальном пространстве лаборатории ученикам предлагают использовать те же инструменты и приемы, которые применяются для черчения на бумаге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи смогут строить чертежи с помощью виртуальных циркуля, линейки, транспортира, ластика и прочих инструментов, обладающих свойствами реальных прототипов. Кроме того, учащимся будут доступны реальные форматы чертежного пространства: от А4 до А0.

"Свою работу можно сохранять целиком или на определенном этапе, чтобы продолжить чертеж в следующий раз либо создать на его основе новый. Процесс черчения в лаборатории максимально приближен к реальному: нарисованное нельзя отменить – только стереть виртуальным ластиком", – отмечается в материале.

Поскольку система не ограничивает пользователя в совершении ошибок, она поможет школьникам отточить навыки черчения на практике. Таким образом, лаборатория позволяет приобрести умение построения чертежа с чистого листа до конечного вида детали со всей подробной информацией.

Ранее сообщалось, что пользователи библиотеки "Московской электронной школы" теперь могут поделиться предложениями об улучшении предоставляемого материала и оставить замечания с помощью кнопки "Предложить улучшение". Автор материала при входе в библиотеку увидит уведомление с предложениями, которые можно принять либо отклонить.