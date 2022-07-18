Российские школьники завоевали четыре золота на олимпиаде по биологии

08:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Школьники из России взяли четыре золота на международной олимпиаде по биологии, которая состоялась в Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Первое место по количеству баллов удалось завоевать москвичу из школы Центра педагогического мастерства Якову Коробицыну. Всего в олимпиаде приняли участие ребята из 65 государств, а еще три страны прислали на олимпиаду своих наблюдателей.
Поздравил победителей и глава министерства просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что россияне смогли ярко проявить себя в нелегкой борьбе.
"Особенно ценно, что ребята добыли победу в очной борьбе, проявив не только высокий уровень знаний, но и сильные личные качества", – заявил министр.
Ранее москвичи стали бесспорными лидерами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, завоевав 1 317 дипломов. По словам заммэра Анастасии Ракововой, результаты являются следствием труда, таланта и целеустремленности, а также вложений педагогов и поддержки родителей. К олимпиаде детей подготовили 230 столичных школ.
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