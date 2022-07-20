Московские колледжи выпустили 21 тысячу студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом учебном году 50 колледжей департамента образования и науки столицы выпустили около 21 тысячи студентов, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В московских колледжах регулярно появляются новые направления подготовки по востребованным профессиям. Это дает абитуриентам еще больший простор в выборе карьерного трека", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Она уточнила, что в нынешнем году завершилась подготовка специалистов по обслуживанию электробусов, по работе с теплоснабжением в рамках умного дома, а также по производству бетонных работ с помощью 3D-принтера.

"В образовательных программах учтены требования этих компаний к будущим специалистам, что открывает уникальные возможности трудоустройства для выпускников колледжей", – отметила заммэра.

В материале говорится, что в 50 колледжах департамента образования и науки столицы можно обучиться более чем 200 профессиям и специальностям.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что студенты и выпускники вузов смогут пройти стажировку в мэрии Москвы по семи направлениям, включая новое – "ИТ-город". По ее словам, студенты и выпускники, которые продемонстрируют лучшие результаты, смогут получить работу.

В материале говорится, что на стажировку по направлению "ИТ-город" приглашают студентов старших курсов бакалавриата, магистратуры или выпускников вузов. У них должен быть опыт работы или проектной и волонтерской деятельности. Претенденты должны интересоваться такими сферами, как администрирование проектов, аналитика данных, тестирование и техподдержка.

