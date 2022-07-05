Студентов и выпускников вузов пригласили пройти стажировку в мэрии Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Студенты и выпускники вузов смогут пройти стажировку в мэрии Москвы по семи направлениям, включая новое – "ИТ-город", сообщила заммэра Наталья Сергунина.
"Так, начинающие специалисты в области информационных технологий в течение полугода будут участвовать в создании новых цифровых продуктов и развитии действующих городских проектов, среди которых "Активный гражданин", "Наш город", "Госуслуги Москвы" и другие", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Она отметила, что студенты и выпускники, которые продемонстрируют лучшие результаты, смогут получить работу.
"Все, кто подаст заявки, пройдут предварительное тестирование. По его итогам отберут тысячу претендентов. Их ждет двухнедельное обучение в "Карьерной школе". После этого 125 сильнейших кандидатов пригласят на стажировку", – пояснила Сергунина.
В материале говорится, что на стажировку по направлению "ИТ-город" приглашают студентов старших курсов бакалавриата, магистратуры или выпускников вузов. У них должен быть опыт работы или проектной и волонтерской деятельности. Претенденты должны интересоваться такими сферами, как администрирование проектов, аналитика данных, тестирование и техподдержка.
Также стажировка пройдет по следующим направлениям: "Городская экономика", "Медийный город", "Правовое пространство", "Социальный город", "HR-город" и "Комфортная городская среда".
Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил, что вузы РФ дополнительно получат 30 тысяч бюджетных мест, 73% из которых будет распределено в 77 субъектов РФ. По словам министра, на бесплатную магистратуру в этом году изначально было распределено 124 518 мест.
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