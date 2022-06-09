Ответственность за неуспеваемость для целевиков повысит качество обучения – Минобрнауки РФ

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Введение ответственности за неуспеваемость для поступивших в вузы по целевому набору направлено на повышение качества обучения, заявили в Минобрнауки.

"Студенты на целевом обучении должны стать одними из самых конкурентоспособных среди молодых кадров. Для это участвовать в повышении качества получаемых знаний должны не только вузы, но и сами организации (заказчики целевого обучения), куда в будущем пойдут работать новые сотрудники", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее Минобрнауки РФ предложило ввести для поступивших в вузы по целевому набору ответственность за плохие оценки. Согласно разработанному проекту, потенциальный работодатель должен будет утвердить список дисциплин, модулей и практик для своего будущего сотрудника, по которым сформулирует критерии успеваемости.

Уточняется, что учащемуся могут сократить меры поддержки при невыполнении требований договора. При этом до расторжения документа работодателю необходимо помочь потенциальному сотруднику повысить успеваемость, например оплатить ему дополнительные образовательные услуги.

