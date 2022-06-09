В Совфеде оценили идею контролировать обучение студентов-целевиков

15:01
Фото: ТАСС/URA.RU/ Владимир Андреев
Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева заявила, что контроль за обучением студентов-целевиков может оказаться неэффективным. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Репрессивными методами хороший специалист не может создаваться. Я думаю, что идея требует очень глубокой проработки", – заявила сенатор.
Алтабаева подчеркнула, что видит "мелочную опеку" посредством ежесеместрового контроля за оценками излишней. При этом она допустила, что в контракт со студентом можно было бы включать промежуточные формы аттестации, но не частые.
По словам Екатерины Алтабаевой, в России востребовано обучение по программе целевого набора, которое позволяет получать и знания, и работу. При этом меры контроля за будущими специалистами должны быть очень хорошо продуманы, заявила сенатор.
Минобрнауки РФ ранее предложило ввести для поступивших в вузы по целевому набору ответственность за плохие оценки. Потенциальный работодатель должен будет сформировать критерии успеваемости по дисциплинам, модулям и практикам в обучении студента-целевика.
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