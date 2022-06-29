В Минобрнауки заявили о выделении дополнительно 30 тысяч бюджетных мест российским вузам

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Вузы РФ дополнительно получат 30 тысяч бюджетных мест, сообщается на сайте Минобрнауки России.

"На бесплатную магистратуру в 2022 году изначально было распределено 124 тысячи 518 мест, и перед самым стартом нынешней приемной кампании правительство распорядилось выделить вузам дополнительно 30 тысяч бюджетных мест, 73% из которых будет распределено в регионы. Дополнительные места получат 77 субъектов РФ", – приводятся в сообщении слова главы министерства Валерия Фалькова.

Отмечается, что места распределялись по приоритетным для экономики РФ направлениям:



"Образование и педагогические науки";

"Информатика и вычислительная техника";

"Сельское, лесное и рыбное хозяйство";

"Математика и механика";

"Машиностроение";

"Техника и технологии строительства";

"Биологические науки";

"Управление в технических системах".

Приемная кампания в российских вузах началась 20 июня и продлится до 20 августа. Подать документы выпускники школ смогут лично, с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн", а также по почте.

Ранее Фальков сообщил, что Минобрнауки прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре. По его словам, это повысит шансы бакалавров продолжить обучение бесплатно.

