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Москва 24

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Общество

15:13

В Минобрнауки заявили о выделении дополнительно 30 тысяч бюджетных мест российским вузам

образованиеобщество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вузы РФ дополнительно получат 30 тысяч бюджетных мест, сообщается на сайте Минобрнауки России.

"На бесплатную магистратуру в 2022 году изначально было распределено 124 тысячи 518 мест, и перед самым стартом нынешней приемной кампании правительство распорядилось выделить вузам дополнительно 30 тысяч бюджетных мест, 73% из которых будет распределено в регионы. Дополнительные места получат 77 субъектов РФ", – приводятся в сообщении слова главы министерства Валерия Фалькова.

Отмечается, что места распределялись по приоритетным для экономики РФ направлениям:

  • "Образование и педагогические науки";
  • "Информатика и вычислительная техника";
  • "Сельское, лесное и рыбное хозяйство";
  • "Математика и механика";
  • "Машиностроение";
  • "Техника и технологии строительства";
  • "Биологические науки";
  • "Управление в технических системах".

Приемная кампания в российских вузах началась 20 июня и продлится до 20 августа. Подать документы выпускники школ смогут лично, с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн", а также по почте.

Ранее Фальков сообщил, что Минобрнауки прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре. По его словам, это повысит шансы бакалавров продолжить обучение бесплатно.

Представители столичных вузов рассказали о приемной кампании текущего года

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