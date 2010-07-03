В России захотели выровнять зарплаты учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Совфеде предложили решить проблему перепадов в окладах российских учителей, но для осуществления этой идеи необходимо создать общую для страны систему оплаты труда. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам зампреда комитета по науке, образованию и культуре Виктора Смирнова, сенаторы выступают за проработку проблемы в рамках национального проекта "Образование". Уточняется, что российские педагоги особенно обеспокоены отсутствием на федеральном уровне единой нормативно-правовой базы.
"Такое положение дел совершенно недопустимо, поскольку каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов", – заявил Смирнов.
По официальной статистике Росстата, средняя зарплата учителя общеобразовательной организации за январь – сентябрь 2019 года составила больше 40 тысяч рублей. Исследование также показало, что на Чукотке педагоги получают до 99 тысяч рублей, а в Северной Осетии – почти 22 тысячи рублей. По мнению Смирнова, единая минимальная зарплата учителей должна как минимум превышать МРОТ (с 1 января равен 11 тысячам 280 рублям).
Идею единого государственного стандарта поддерживает председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. По словам политика, зарплата учителей должна зависеть только от региональной и географической специфики.
Профсоюз "Учитель", в свою очередь, заявил, что готов поддержать законопроект Совета Федерации, в котором будет зафиксировано возвращение к тарифной сетке. Подобные изменения возможны, если провести комплекс реформ.
В ноябре сообщалось, что глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил – правительство может не поддержать новый законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы (учителей и врачей). По словам депутата, авторы документа недостаточно проработали вопрос финансирования своей инициативы.
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