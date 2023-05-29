РЖД, "Аэрофлот" и метро Москвы предоставят скидки участникам проекта "Менделеевская карта"

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Российские железные дороги (РЖД), "Аэрофлот" и Московский метрополитен предоставят скидки участникам проекта "Менделеевская карта". Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

"РЖД, "Аэрофлот" и Московский метрополитен стали партнерами проекта "Единой России" по поддержке талантливой молодежи "Менделевская карта", – передает ТАСС слова парламентария.

Он отметил, что молодые ученые, аспиранты, одаренные студенты и ученики старших классов получат скидки на авиа- и железнодорожный транспорт. По его словам, в проект по популяризации науки и профессии ученого вступают все больше участников. В настоящее время в проекте принимают участие более 30 партнеров.

Мажуга добавил, что "Аэрофлот" и РЖД предоставят скидки на билеты, а в Московском метрополитене планируется проводить бесплатные экскурсии.

Инициаторами проекта "Менделеевская карта" выступили "Единая Россия", Минобрнауки и Совет при президенте РФ по науке и образованию. Первые "Менделеевские карты" будут выданы в июне. Планируется, что участниками проекта будут 200 тысяч человек, в том числе 160 тысяч молодых ученых и 40 тысяч школьников и студентов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50 процентов студентам, проходящим очное обучение по программам среднего профессионального и высшего образования и не имеющим возможности проживать в общежитии образовательной организации.

Власов отметил, что основной проблемой иногородних студентов средних специальных и высших учебных заведений является поиск жилья на период обучения.