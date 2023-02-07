Кабмин РФ расширил возможности получения жилищного сертификата для молодых ученых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство РФ расширило возможности получения жилищного сертификата для молодых ученых. Об этом сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин.

"Обязательно к празднику мы какие-то решения пытаемся принять, чтобы поддержать в том числе молодых ученых. У нас есть одно решение. Мы расширили возможность получения жилищного сертификата молодым ученым", – цитирует его ТАСС.

Председатель российского правительства уточнил, что ранее получить жилищный сертификат могли только научные работники, подведомственные Миноборнауки РФ.

Теперь же получить льготу могут молодые ученые вузов, вне зависимости от того, под чьим руководством они осуществляют деятельность. В перечень вузов включили медицинские, сельскохозяйственные, культурные, педагогические и другие образовательные учреждения.

Ранее Мишустин сообщил, что получить жилищные сертификаты в 2023 году смогут более 2,5 тысячи россиян. Для реализации меры поддержки в виде предоставления гражданам жилищных сертификатов в бюджет страны было заложено почти 12 миллиардов рублей.

Важным условием для получение льготы является необходимость лиц в улучшении жилищных условий.



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